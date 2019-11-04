Проросійський кандидат перемагає на виборах мера Кишинева

У другому турі виборів мера столиці Молдови, Кишинева, який пройшов 3 листопада, перемогу, за попередніми даними, здобуває представник проросійської Соціалістичної партії Іон Чебан.

Згідно з даними, оприлюдненими Центральною виборчою комісією, він набирає 52 відсотки голосів виборців. Суперник Чебана, кандидат від проєвропейського блоку «ACUM – Platforma DA» («Зараз») Андрей Нестасе набирає близько 48% голосів.

Явка виборців склала 37%.

У першому турі виборів два тижні тому Чебан отримав 40 відсотків голосів виборців, Нестасе – 31 відсоток.

Молдова останнім часом наполегливо намагається провести реформи, на яких наполягають західні партнери після розкрадання п’ять років тому з державних банків понад одного мільярда доларів. Цей злочин став причиною зміни уряду в країні.