Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева

У Молдові за підсумками недільних місцевих виборів проросійський кандидат від соціалістів Іон Чебан та член проєвропейського блоку «ACUM – Platforma DA» Андрей Нестасе пройшли до другого туру виборів на посаду мера Кишинева.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, Чебан отримав понад 40% голосів виборців, Нестасе – майже 31%. На третьому місці (понад 10%) опинився колишній мер Дорін Кіртоаке, лідер Ліберальної партії.

Явка на виборах у неділю склала лише 36%.

Другий тур відбудеться 3 листопада.

Молдова останнім часом наполегливо намагається провести реформи, на яких наполягають західні партнери після розкрадання п’ять років тому з державних банків понад одного мільярда доларів. Цей злочин став причиною зміни уряду в країні.