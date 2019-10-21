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21 Жовтень 2019, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева

Андрей Нестасе (л) та Іон Чебан, фото комбіноване

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У Молдові за підсумками недільних місцевих виборів проросійський кандидат від соціалістів Іон Чебан та член проєвропейського блоку «ACUM – Platforma DA» Андрей Нестасе пройшли до другого туру виборів на посаду мера Кишинева.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, Чебан отримав понад 40% голосів виборців, Нестасе – майже 31%. На третьому місці (понад 10%) опинився колишній мер Дорін Кіртоаке, лідер Ліберальної партії.

Явка на виборах у неділю склала лише 36%.

Другий тур відбудеться 3 листопада.

/**/ /**/ /**/ Прем’єр-міністр Молдови Мая Санду
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Молдова останнім часом наполегливо намагається провести реформи, на яких наполягають західні партнери після розкрадання п’ять років тому з державних банків понад одного мільярда доларів. Цей злочин став причиною зміни уряду в країні.

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