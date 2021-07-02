Меру Риги заборонили в’їзд у Росію – зняв з флагштока російський прапор

Росія заборонила в’їзд в країну мерові Риги Мартіньшу Стакісу, який раніше зняв російський прапор з флагштока під час чемпіонату світу з хокею із шайбою. Про заборону повідомила представник російського МЗС Марія Захарова.

«У нинішніх непростих соціально-економічних умовах, в яких опинилася Латвія, ризькому мерові, напевно, варто було б займатися не політичним хуліганством, а подумати про розвиток торгово-економічних зв’язків з російськими регіонами, як це успішно вдавалося його попередникам. Ці зв’язки давали б реальну вигоду не одній конкретній людині для набору якихось русофобських політичних очок, а людям, які живуть на території цієї країни. Тепер М.Стакісу це буде робити значно складніше, він внесений до списку осіб, яким заборонений в’їзд в Російську Федерацію», – сказала Захарова.

Сам Стакіс заявив у твітері, що не планує поїздки в Росію.

«Мені і в Ризі є чим зайнятися», – написав він.

Чемпіонат світу з хокею із шайбою проходив у Ризі в травні-червні. У центрі міста були встановлені прапори країн-учасниць першості. Влада замінили прапор Росії на прапор Олімпійського комітету, пославшись на рішення Всесвітнього антидопінгового агентства про заборону на російську національну символіку на міжнародних спортивних змаганнях.

Через це російська збірна виступала на турнірі під назвою і прапором національного Олімпійського комітету. Замість гімну країни на турнірі виконували фрагмент з першого концерту Чайковського. Російська сторона тоді різко розкритикувало це рішення, заявивши, що заборона діє тільки на стадіоні, а не в місті.

Крім того, того ж дня разом із російським прапором Стакіс і голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс прибрали з центру Риги білоруський державний прапор і замінили його на біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція. Після протесту організатора турніру, Міжнародної федерації хокею, був знятий і прапор федерації, його замінили на прапор Риги. Білоруська влада порушила проти Стакіса кримінальну справу – Мінськ і Рига обмінялися висилкою дипломатів.

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