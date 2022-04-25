Кличко: голів двох громад Запорізької області звільнили з російського полону

Голів двох громад Запорізької області – Новоуспенівської та Кирилівської – Івана Сеника та Івана Малєєва, звільнили з полону, повідомив мер Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

За його словами, Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня «за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади».

«Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці», – розповів Кличко.

За його даними, 8 українських мерів все ще перебувають в полоні російських військових.

Російські війська вдаються до викрадення людей, зокрема, міських голів, політиків і журналістів на тимчасово окупованих територіях.