У мерії Дніпра проводять обшуки у справі, пов’язаній із привласненням коштів – прокуратура

Співробітники Служби безпеки України і прокуратури проводять обшуки в будівлі міської ради Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в прокуратурі Дніпропетровської області.

За даними відомства, слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів.

«Саме в рамках цього кримінального провадження правоохоронними органами проводяться обшуки в міськраді Дніпра. У матеріалах провадження є інформація про те, якого підрозділу міськради це стосується, але ми поки цю інформацію не оприлюднюємо. Після проведення певних слідчих дій ми зможемо сказати більше», – сказала Радіо Свобода речниця прокуратури області Олександра Сараєва.

18 січня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки СБУ і прокуратури у міськраді.

На своїй сторінці в Facebook він назвав обшуки «безглуздими».

У листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року в Криворізькій міській раді на Дніпропетровщині силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді посадовців цієї мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів «шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».