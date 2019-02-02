Канцлер Німеччини Анґела Меркель оголосила, що закриває свою сторінку на Facebook.

«Сьогодні день, коли я хотіла б подякувати вам за всю вашу підтримку моєї Facebook-сторінки. Ви знаєте, що я більше не очолюю ХДС (партію «Християнсько-демократичний союз» – ред.), тому зараз я закриваю свою Facebook-сторінку», – заявила Меркель у своєму відео-зверненні.

На цю сторінку підписані понад 2,5 мільйони користувачів.

Канцлер запросила слідкувати за її діяльністю на сторінці уряду Німеччини у Facebook та її Instagram-акаунті.

На з’їзді «Християнсько-демократичного союзу» 7 грудня новою главою партії обрали Аннегрет Крамп-Карренбауер. Анґела Меркель була на цій посаді протягом 18 років. Водночас вона збирається залишатися канцлером Німеччини до 2021 року.