Християнсько-демократичний союз обрав заміну Меркель на чолі партії

На з’їзді Християнсько-демократичного союзу 7 грудня новою главою партії обрали Аннегрет Крамп-Карренбауер.

На чолі партії Крамп-Карренбауер змінить Ангелу Меркель, яка займала цю посаду протягом 18 років.

Крамп-Карренбауер отримала 517 голосів з 1001, перемігши в другому турі конкурента Фрідріха Мерца.

56-річна Крамп-Карренбауер останній рік обіймала посаду генерального секретаря, тобто глави апарату ХДС.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Аннегрет Крамп-Карренбауер, яку в партії через довжину прізвища дружньо називають в розмовах абревіатурою АКК, відома своєю принциповістю в політиці. Вона, крім іншого, запропонувала в відповідь на дії Росії в Керченській протоці закрити порти західних країн для російських кораблів з Азовського моря, поки Росія «блокує» вхід в нього для українських кораблів. За це Крамп-Карренбауер розкритикував колишній міністр закордонних справ Німеччини, соціал-демократ Зігмар Габріел. Він назвав її «гарячою головою».

У жовтні Меркель заявила однопартійцям, що не балотуватиметься на посаду лідера партії. Вона зазначила, що прагне залишитися на посаді канцлера Німеччини.