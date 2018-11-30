Меркель спізниться на саміт G20 через поломку літака

Канцлер Німеччини Анґела Меркель пропустить відкриття саміту «Групи 20» в Аргентині після того, як урядовий літак, яким вона летіла до Буенос-Айреса, здійснив аварійну посадку в Кельні.

При цьому ніхто не постраждав. Меркель і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц продовжать поїздку до вранці 30 листопада, але прибудуть на саміт вже коли інші світові лідери почнуть дискусії, пише агенція Reuters.

«Це була серйозна поломка. На щастя, у нас чудовий екіпаж і досвідчений пілот», – сказала канцлер невдовзі в готелі в Бонні.

Агентство dpa цитує речника Меркель Штеффена Зайберта, який уточнив, що Меркель і її делегація вранці 30 листопада планують поїхати в Мадрид, де сядуть на комерційний рейс до Буенос-Айреса.

Саміт G20 – двадцяти найбільших економік світу – відбуватиметься в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня. Меркель напередодні заявила, що в кулуарах саміту говоритиме з російським президентом Володимиром Путіним про нещодавню агресію Росії проти українських кораблів і їхніх екіпажів біля Керченської протоки.