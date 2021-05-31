Макрон закликає США і Данію пояснити інформацію про шпигунство за Меркель

Президент Франції Емманюель Макрон закликає США і Данію пояснити інформацію про шпигунство за канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Це неприйнятно між союзниками… Ми чекаємо повної ясності. Ми просили наших данських та американських партнерів надати всю інформацію щодо цих викриттів та про минулі факти. Ми чекаємо цих відповідей», – сказав Макрон.

Сама Меркель, яка брала участь у відеозустрічі з Макроном, заявила, що «може лише погодитися» з коментарями французького президента.

30 травня засоби масової інформації Данії та інших європейських країн повідомили, що американська Агенція національної безпеки (АНБ) з 2012 до 2014 року шпигувала за провідними політиками Європи, включно з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, за допомогою данських спецслужб.

За оприлюдненими даними, АНБ використовувала данські інформаційні кабелі для шпигунства за чільними чиновниками Швеції, Норвегії, Франції та Німеччини, включно з Меркель та колишнім міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.