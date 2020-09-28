Коли Навальний був у клініці «Шаріте», його таємно навідала Меркель – ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиційного політика Олексія Навального в берлінській клініці «Шаріте», де він проходив лікування після отруєння. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на власні джерела.

Як зазначає видання, «той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, повинен бути сигналом для російського уряду до того, що Берлін не поступиться в цій справі і з’ясує правду».

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні. Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

2 вересня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок», а канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від Росії пояснень. Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння опозиційного політика. Дві незалежні лабораторії з Франції та Швеції також підтвердили висновки фахівців з лабораторії бундесверу про те, що Навального отруїли отрутою з групи «Новачок».

Олексій Навальний залишатиметься в Німеччині до закінчення курсу реабілітації, але після цього планує повернутися в Росію.