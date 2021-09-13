Меркель відвідає Сербію під час прощальної поїздки на Балкани в якості канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель збирається здійснити поїздку в Белград 13 вересня, щоб обговорити з президентом Сербії Александром Вучичем політичну і економічну співпрацю і процес інтеграції в ЄС.

Наступного дня Меркель вирушить до сусідньої Албанії, де запланована зустріч з прем’єр-міністрами шести західно-балканських держав, що не входять до ЄС – Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

Уряд Німеччини заявив, що переговори будуть зосереджені на регіональній співпраці.

Після 16 років на піку європейської політики Меркель піде у відставку наприкінці свого четвертого терміну на посту канцлера після виборів у Німеччині 26 вересня.

Вучич назвав поїздку Меркель «великою честю для Сербії і можливістю подякувати їй за все, що вона зробила для Сербії та регіону протягом свого тривалого й успішного терміну перебування на посаді».