У РФ є технології для стеження за користувачами месенджерів – NYT

У Росії на прохання влади створили програми для стеження за користувачами месенджерів Telegram, WhatsApp та Signal. Їх можуть використовувати ФСБ та поліція. Про це пише The New York Times, яка, як стверджується, отримала близько сорока документальних доказів.

Більшу частину ринку технологій для моніторингу телекомунікацій контролює компанія «Цитадель», яка до 2022 року частково належала російському мільярдеру Алішеру Усманову.

Серед дочірніх компаній «Цитаделі» – «МФИ Софт», що розробила інструмент NetBeholder. Програма може визначати, хто з ким, коли і де розмовляє в месенджерах, а також чи додається файл. До змісту листування інструмент доступу не має, наголошує NYT.

Крім того, NetBeholder може відображати розташування двох телефонів протягом дня, щоб визначити, чи вони були поруч. Також програма, використовуючи дані про абонентів телекомунікаційних мереж, може точно визначити родом з якої країни чи регіону Росії користувач.

Раніше, щоб отримати таку інформацію, влада була змушена вимагати її у компаній-власників месенджерів. Отримавши запит, компанії самі вирішували, чи надавати її.

«Цитадель» не відповіла NYT на прохання про коментар. Представник Усманова заявив, що той «вже кілька років не бере участі в ухваленні управлінських рішень компанії».

За заявами Telegram і Signal, замаскувати трафік не можна, але можна використовувати вбудовані функції месенджерів, щоб відстежити його було складніше. У заяві WhatsApp йдеться, що інструменти стеження є «загрозою приватному життю» і що він продовжуватиме захищати особисті бесіди.

За інформацією NYT, деякі російські розробки вже намагалися продати до країн Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки.