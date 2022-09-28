Meta закрила російські та китайські фальшиві акаунти відомих ЗМІ з фейками про війну в Україні

Корпорація Meta (материнська організація Facebook, Instagram, Whatsapp) виявила та закрила дві незалежні один від одного мережі фальшивих акаунтів, які займалися «таємними операціями впливу, що проводяться з Росії та Китаю», йдеться у повідомленні організації.

У звіті Meta вказано, що мережа російських облікових записів, яку вона заблокувала, була «найбільшою і найскладнішою російською операцією», зірваною з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про розгалужену мережу з понад 60 сайтів, які видавали себе за новинні організації, а також облікові записи у фейсбуці, інстаграмі, ютубі, телеграмі, твітері та інших сайтах та соціальних мережах.

У дезінформації, за даними розслідувачів, брали участь фейкові сайти новин, які імітували відомі новинні агентства, такі як The Guardian, The Daily Mail, Bild і Der Spiegel. Їхня діяльність була спрямована на такі країни, як Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Україна.

Під час розслідування фахівці служб кібербезпеки Meta виявили понад дві тисячі облікових записів та сторінок у фейсбуці та інстаграмі, за допомогою яких просувалися проросійські наративи про війну в Україні.

На просування проросійських наративів через цю мережу, як наголошується у звіті, з березня по серпень 2022 року було витрачено понад 100 тисяч доларів.

Китайська мережа фальшивих акаунтів, як зазначається у звіті Meta, налічувала лише 80 акаунтів у фейсбуці. За даними розслідувачів, деякі акаунти видавали себе за консервативних американців, тоді як інші видавали себе за лібералів, що живуть у Флориді, Техасі та Каліфорнії. За допомогою цих облікових записів поширювалася недостовірна інформація щодо політичного життя в США та Чехії.

У США через мережу китайських фейкових облікових записів повідомляли неправдиві дані про проміжні вибори в країні. У Чехії фейкові облікові записи використовувалися для того, щоб дискредитувати зусилля уряду, спрямовані на підтримку України у війні з Росією.