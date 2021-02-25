У Мінекономіки розповіли про ініціативу з детінізації ринку металобрухту в Україні

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що з метою створення умов для легалізації брухтозаготівельного бізнесу в Україні і приведення процедури приймання металобрухту від населення за готівку у відповідність до законодавства, розробили відповідний проєкт постанови і надіслали його до Мін’юсту для проведення правової експертизи.

«Проєктом постанови пропонується доповнити «Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій», прийманням від населення металобрухту кольорових і чорних металів», – йдеться у відповіді міністерства на запит Радіо Свобода.

У Мінекономіки зазначили, що торік у липні до «Закону про металобрухт» внесли деякі зміни, серед яких, серед іншого, скасували поділ металобрухту на промисловий та побутовий, як було раніше. Також було скасовано акти обстежень суб’єктів господарювання, які видають місцеві держадміністрації і запроваджено перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом.

Нині, як пояснили в Мінекономіки, приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа – «спрощеної розрахункової квитанції».

У міністерстві вказали, що «періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» у сфері заготівлі металобрухту та операцій з ним – це повноваження Мінстратегпрому.

У відомстві з посиланням на Українську асоціацію вторинних металів «УА Втормет» повідомили, що заготівля металобрухту у 2019 році склала 3360,7 тис тонн проти 3667,5 тис тонн у 2018 році (92%). Протягом 2020 року обсяги заготівлі металобрухту скоротилися на 9%, було заготовлено 3071,1 тис тонн металобрухту.