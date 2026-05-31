У небі над США вибухнув метеор: у NASA розповіли про силу ударної хвилі

Жителі північного сходу США стали свідками рідкісного природного явища. У суботу вдень над регіоном Нова Англія пролетіла яскрава вогняна куля, після чого пролунав гуркіт.

За даними NASA, метеор увійшов в атмосферу Землі та розпався приблизно о 14:06 за східноамериканським часом. Явище зафіксували численні очевидці, а також супутник GOES-19 Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

За оцінками агентства, метеор фрагментувався на висоті близько 64 кілометрів над північно-східною частиною штату Массачусетс та південно-східним Нью-Гемпширом.

У NASA зазначили, що енергія, яка вивільнилася під час руйнування небесного тіла, була еквівалентною приблизно 300 тоннам тротилу. Саме це стало причиною гучного звуку, який чули мешканці кількох штатів.

Фахівці пояснюють, що метеори рухаються зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку. Під час проходження через атмосферу та руйнування вони створюють потужні ударні хвилі, які можуть викликати звуковий удар, чутний на землі.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження внаслідок події не надходило.



