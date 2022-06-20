Командир батальйону «Свобода» розповів подробиці боїв за Сєвєродонецьк

Командир добровольчого батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів, чому українські сили залишили селище Метьолкіне, яке входить до складу Сєвєродонецька.

«Воно знаходиться близько біля позиції ворога. Там були виключно українські спостережні пункти. Сенсу тримати вогневі рубежі не було, тому що…. ну, є проблеми. Мої підрозділи без поповнення вже який місяць працюють в контактних боях. Я так розумію, що у командування є плани на інших напрямках. Достатньо людей для тримання основних рубежів, а займати і тримати ще села та інші населені пункти просто не було у планах. Ніякого бою не було, вони (російські війська – ред.) зайшли туди. Ті, хто був на спостережних пунктах, відійшли», – зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода Петро Кузик. Його підрозділ нині обороняє Сєвєродонецьк.

Кузик також підтвердив, що декілька українських бійців поблизу Сєвєродонецька потрапили у полон. Раніше російські ЗМІ повідомили, що під час захоплення Метьолкіного у полон нібито здалися айдарівці, зокрема і командири цього підрозділу.

«Прибула частина новобранців. Це точно не айдарівці. Це недосвідчений підрозділ, який заблукав і вийшов на ті позиції. Вони не стріляли, не оборонялися. Вони просто не розібралися на місцевості і самі туди прийшли. Я не знаю - молоді, немолоді, але абсолютно без досвіду люди. Відношення до «Айдару» не мають», – додав Петро Кузик.

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко у коментарі Радіо Свобода заявив, що контроль над селищем Метьолкіне на Луганщині не створить для російських сил тактичної переваги, тому особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк.

20 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про втрату контролю над селищем Метьолкіне.