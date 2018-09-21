Архітектурне бюро Захи Хадід спроектує станцію метро в Дніпрі – Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про підписання контракту на проектування станції дніпровського метрополітену із британським бюро «Zaha Hadid Architects».

Коментуючи це рішення, Філатов звернув увагу на значні досягнення в архітектурі покійної засновниці бюро Захи Хадід, яка померла у 2016 році.

«Вона була архітектором-генієм. Королева постмодернізму і деконструктивізму. Командор ордену Британської імперії. Хто хоч трошки знається на архітектурі та містобудуванні, той знає, що це за ім’я», – зауважив дніпровський міський голова.

Як повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради, це перший проект бюро Хадід в Україні. Договір укладено між архітектурною студією і турецькою компанією Limak, яка є підрядником добудови метрополітену.

Як стверджують у міській раді, витрати на проектування бере на себе підрядник, і на загальну вартість контракту для Дніпра як замовника це не вплине.

«Для нас важливо бути тут. Це – перший наш проект в Україні. Ми прагнули до цього. Тепер ми працюватимемо у Дніпрі. Це – великий крок для міста. Сподіваємося, що це не буде просто транспортною розв’язкою, а й позитивно вплине на навколишній простір», – наводить прес-служба слова керівної директорки архітектурного бюро Zaha Hadid Architects Мануели Гатто.

Народжена в Багдаді, Заха Хадід здобула архітектурну освіту в Лондоні, там також у 1979 році відкрила свою майстерню. Стала першою жінкою, яка отримала Прітцкерівську премію (аналог Нобелівської премії в архітектурі) у 2004 році, також першою і наразі єдиною жінкою, нагородженою золотою медаллю RIBA від Королівського інституту британських архітекторів.

Хадід померла у віці 65 років у Майамі від серцевого нападу.