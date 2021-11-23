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У київському метро повідомили про зміни в роботі через футбольний матч

У метрополітені наголосили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій

У роботі Київського метрополітену 23 листопада можливі зміни через проведення на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Баварія» (Мюнхен), початок якого запланований на 19:45.

«Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого», – йдеться в повідомленні.

У метрополітені наголосили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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