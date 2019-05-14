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14 травня 2019, Київ 09:28
Новини | Події

У київському метро затримали чоловіка з гранатами – поліція

За даними поліції, затриманий – 21-річний уродженець Черкащини, «який раніше не мав проблем із законом»

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Поліція повідомляє про затримання в Київському метрополітені чоловіка з двома гранатами Ф-1 і трьома запалами до них.

Як йдеться в повідомленні поліції Києва, це сталося 13 травня на станції метро «Вокзальна».

«У вестибюлі правоохоронці помітили підозрілого чоловіка і виявили у його сумці боєприпаси. За вчинення протиправних дій фігурантові загрожує до семи років ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, затриманий – 21-річний уродженець Черкащини, «який раніше не мав проблем із законом».

Його затримали, справу порушили за статтею «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

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