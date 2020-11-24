Станцію метро «Хрещатик» у Києві закрили – перевіряють щодо вибухівки

У столичному метрополітені у вівторок вдень повідомили, що станцію «Хрещатик» та пересадку зачинили на вхід та вихід.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

Такі дзвінки з заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. За останні роки жодна з таких заяв не підтвердилася, хоча всі вони змушували евакуйовувати людей і здійснювати перевірки.

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Зокрема, в київському метро через такі дзвінки були змушені закривати для перевірки одні з найбільш напружених станцій у центрі міста востаннє 3, 5, 6, 8 і 21 листопада.