Уряд підтримав законопроєкт про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про замінування

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про посилання відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу. У 2019 році слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування 2000 кримінальних проваджень. Правоохоронці вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу», – заявив Аваков.

Законопроєкт пропонує запровадити обов’язкове додаткове покарання – конфіскацію майна. Також передбачене посилення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна, якщо об’єктами неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти.

Тепер цей документ повинен розглянути парламент.

Наразі стаття 259 Кримінального кодексу України передбачає, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Якщо таке порушення спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, воно карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.