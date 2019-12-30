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30 грудня 2019, Київ 18:15
Новини | Події

«Замінування» метро: станцію «Хрещатик» і пересадку на «Майдан Незалежності» зачинили

«Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – повідомили у метрополітені

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Київський метрополітен повідомляє, що зачинена станція метро «Хрещатик» і пересадка на «Майдан Незалежності» через анонімний дзвінок про мінування.

«Увага! Станцію «Хрещатик» + пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – повідомили у метрополітені.

У поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.

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