«Замінування» метро: станцію «Хрещатик» і пересадку на «Майдан Незалежності» зачинили

Київський метрополітен повідомляє, що зачинена станція метро «Хрещатик» і пересадка на «Майдан Незалежності» через анонімний дзвінок про мінування.

«Увага! Станцію «Хрещатик» + пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – повідомили у метрополітені.

У поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.