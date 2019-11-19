Поліція відкрила 464 провадження через псевдомінування в Києві у 2019 році

Поліція Києва відкрила 464 кримінальні провадження через неправдиві повідомлення про мінування у період з початку року до 14 листопада, повідомила столична поліція у відповідь на запит Радіо Свобода.

Зокрема, 26 проваджень відкрили через інформацію про замінування станцій метрополітену.

За даними поліції, за перші 11 місяців 2018 року поліція розпочала 169 кримінальних проваджень, з них 15 – замінування станцій метрополітену.

«Негативну тенденцію збільшення кількості випадків» неправдивих повідомлень про мінування в поліції пов’язують із проведенням виборів президента та народних депутатів.

Правоохоронці розповіли, що серед основних об’єктів, про замінування яких повідомляють, – бізнес-центри, торговельно-розважальні центри, станції метро, заводи, готелі, кінотеатри, спортивні клуби, аеропорти, вокзали, медичні заклади, заклади дошкільного виховання та органи влади.

«Зазначені неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян носять системний характер у країні, інформація щодо факту якого не підтверджується, так як зазначені повідомлення в більшості випадків надсилаються з поштових адрес, які зареєстровані в домені поштових служб (веб-інтерфейс) російських технологічних компаній», – заявили Радіо Свобода в поліції Києва.

Правоохоронці наголосили, що у відповідь на інформацію про замінування вони змушені задіювати значні людські та матеріальні ресурси, зупиняти на деякий час діяльність установ та організацій, підприємств та закладів, що «істотно дезорганізує життєдіяльність суспільства, виробничий процес, породжує неправдиві чутки, сіє паніку серед населення, викликає страх і невпевненість у громадян, завдає значної економічної шкоди, тобто суттєво порушує загальну громадську безпеку та підриває основи національної безпеки».