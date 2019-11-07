Після майже 4 годин перевірок метро у Києві запрацювало у звичайному режимі

Після майже чотирьох годин перевірок метро у Києві запрацювало у звичайному режимі, повідомила пресслужба підземки. Останньою перевірили станцію «Червоний хутір», де вибухонебезпечних речовин, як і на станціях «Золоті ворота» і «Академмістечко» не знайшли.

«Метро працює у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні підземки.

Раніше 7 листопада були зачинені три станції столичного метро «Золоті ворота», «Червоний хутір» та «Академмістечко» через анонімне повідомлення про мінування.

5 листопада у Києві в піковий час закривали станції «Майдан Незалежності», «Палац спорту» та відповідні пересадки через анонімний дзвінок. У результаті жодних вибухонебезпечних приладів не знайшли.

Повідомлення про замінування станцій метро періодично надходять анонімно, попри те, що за таку незаконну діяльність передбачена кримінальна відповідальність.