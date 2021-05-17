Людина впала на колію: «червона гілка» метро у Києві працює частково

У столичному метрополітені повідомили, що поїзди по «червоній лінії» їздять частково.

«На станції «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота», – повідомили у підземці.

Згідно з повідомленням, поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик», а також від станції «Дарниця» до станції «Лісова». Станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна» зачинені для пасажирів, повідомили у пресслужбі метро.

Про зміни та відновлення руху обіцяють повідомити додатково.