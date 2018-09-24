Київський метрополітен повідомляє про зміну графіку станції «Політехнічний інститут»

Станція «Політехнічний інститут» буде закрита на вхід щоранку протягом двох тижнів, попереджає прес-служба «Київського метрополітену».

Згідно з повідомленням, станція не прийматиме пасажирів з 7:45 по 10:25 кожен робочий день, натомість на вихід працюватиме в звичайному режимі.

Обмеження триватиме з 24 вересня по 5 жовтня і пов’язане з ремонтом ескалатора.

В метрополітені також оприлюднили маршрути наземного транспорту, за допомогою яких вранці можна дістатися найближчих станцій.