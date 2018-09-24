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24 Вересень 2018, Київ 09:13
Новини | Події

Київський метрополітен повідомляє про зміну графіку станції «Політехнічний інститут»

Станція буде тимчасово закрита на вхід через ремонт ексалатора

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Станція «Політехнічний інститут» буде закрита на вхід щоранку протягом двох тижнів, попереджає прес-служба «Київського метрополітену».

Згідно з повідомленням, станція не прийматиме пасажирів з 7:45 по 10:25 кожен робочий день, натомість на вихід працюватиме в звичайному режимі.

Обмеження триватиме з 24 вересня по 5 жовтня і пов’язане з ремонтом ескалатора.

В метрополітені також оприлюднили маршрути наземного транспорту, за допомогою яких вранці можна дістатися найближчих станцій.

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