Вибухівки на станції «Хрещатик» не знайшли – метрополітен

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» інформує станом на 19:19 3 листопада, що повідомлення про мінування центральної станції української столиці виявилося хибним.

«Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!» – ідеться в твіті транспортного підприємства.

Раніше ввечері 3 листопада станція «Хрещатик» Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену була закрита для пасажирів разом із пересадочних вузлом у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.