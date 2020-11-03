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03 листопада 2020, Київ 20:03
Новини | Події

У Києві центральний пересадочний вузол метро закрили через дзвінок про замінування

Станція «Хрещатик» Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену закрита для пасажирів разом із пересадочним вузлом в зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.

«Станція «Хрещатик» і пересадка (на станцію «Майдан Незалежності» – ред.) закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки», – повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен» у твітері ввечері 3 листопада.

Дзвінки про мінування різних об’єктів інфраструктури в Києві надходять регулярно. 1 листопада в столиці поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про замінування кількох об’єктів, серед яких – міст Патона, який сполучає лівий і правий береги Києва.

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