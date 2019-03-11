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11 Березень 2019, Київ 11:13
Новини | Суспільство

Київське метро: майже 75% пасажирів не використовують жетони

У метрополітені нагадали, що жетони як засіб оплати в столичному метро почали використовувати 25 років тому

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Майже три четверті пасажирів київського метро вже не використовують жетонів, повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

«З можливістю оплати карткою метро зі знижками, безконтактною банківською карткою, проїзними чи е-квитком, жетони виводяться з обігу. Майже 75% пасажирів їх уже не використовують», – йдеться в повідомленні.

У метрополітені нагадали, що жетони як засіб оплати в столичному метро почали використовувати 25 років тому.

До того протягом 30 років у турнікети вкидали по 5, а потім 15 копійок, а на перехідний період між монетами та жетонами використовували паперові квитки.
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Від 14 липня минулого року проїзд у київському метро, як і в іншому громадському транспорті міста, подорожчав до восьми гривень.

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