У Києві затвердили подорожчання проїзду до 8 гривень

Разовий проїзд у столичному метро, фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях та міських електричках подорожчає до 8 гривень з 14 липня. Київська міська адміністрація оприлюднила відповідну постанову на своєму сайті.

Водночас, згідно з документом, пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, матимуть можливість сплачувати за 1 поїздку в метрополітені від 6,50 гривень (у випадку придбання 50 поїздок).

Вартість проїзного квитка на один місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 гривень, а у метрополітені – 610 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 гривень, інформує КМДА.

Окрім того, як зазначається, КП «Київський метрополітен» запроваджує нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 гривень), 14 поїздок на 7 днів (за 104 гривень) та 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 гривень).

Водночас, як повідомили в адміністрації, до кінця липня пасажири зможуть їздити за раніше придбаними за попередньою вартістю жетонами та разовими квитками старого зразка без доплати.

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12 липня під стінами КМДА відбувалися одночасно дві акції: за і проти подорожчання проїзду.

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше пояснював, що підвищення ціни пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища.