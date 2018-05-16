Кличко пояснив, чому підвищують вартість проїзду в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що підвищення вартості проїзду в Києві пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища.

«Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт у Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися», – сказав мер.

За його словами, сьогодні є необхідність розвитку і оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві.

Крім того, як заявив Кличко, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть іти працювати на низьку заробітну плату, тому влада повинна підвищити зарплату водіям.

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У Києві з 14 липня вартість проїзду у міському транспорті зросте до 8 гривень – за разову поїздку або до 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком (безконтактною карткою). Водночас у «Київському метрополітені» заявляють, що після подорожчання усі пільги на проїзд в метро для 23 категорій населення будуть збережені.