Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Яке ж економічне обґрунтування?

Із 14 липня вартість проїзду в міському транспорті Києва і метрополітені зросте до 8 гривень за разову поїздку і до 6,3 гривні за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою​. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Втім, експерти висловлюють сумніви щодо економічної обґрунтованості підвищення тарифів. Зокрема, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов зазначає, що ніхто не бачив розрахунків КМДА. А експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук припускає, що зростання вартості проїзду призведе до обурення населення.

Колишній перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шевченко не бачить економічно обґрунтованих підстав для підняття тарифів на проїзд і вважає, що спочатку владу повинна забезпечити нормальний транспортний рух.

Яке ж економічне обґрунтування? Просто підняти для того, щоб зняти напруження?

«Влада забезпечує рівномірний рух робочої сили жителів міста Києва, приміських населених пунктів – і, відповідно, всі вони мають можливість за оптимальну якусь суму рухатися на свої робочі місця та додому, достатньо комфортно. І це є головне пріоритетне завдання. А потім вже ми переходимо до того, скільки може бути. Якщо ж брати так, як зараз питання звужене, що ми просто піднімаємо, тому що економічно обґрунтовано, тут в мене як в експерта виникають питання. Яке ж економічне обґрунтування? Просто підняти для того, щоб зняти напруження?», – вважає Шевченко.

Можливо, підняття тарифів і є економічно обґрунтованим, але проблема в тому, що розрахунків ніхто не бачив, зазначає експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Проблема в цьому подорожчанні, наскільки правильно розрахована собівартість перевезень

«Коли підвищують тарифи, ми ніколи не бачимо адекватних, обґрунтованих розрахунків підвищення тарифів. Тобто, ми бачимо тільки те, що в прес-релізах написано: «собівартість дорівнює 6 гривень 30 копійок», наприклад, от на даний момент написали. Але ми не бачимо розрахунку, як ці 6 гривень 30 копійок виходять. Ми знаємо, що, наприклад, в розрахунок собівартості перевезень входить такий важливий показник, як пасажиропотік. І от питання: невже для того, щоб розрахувати собівартість, заміряли пасажиропотік. Проблема в цьому подорожчанні – наскільки правильно розрахована собівартість перевезень», – зазначає Беспалов.

Київській міській держадміністрації варто було б публічно показати розрахунки нового тарифу, вважає експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук.

«Якщо вони публічно, прозоро покажуть (розрахунки – ред.), у нас тоді буде більше довіри до цих розрахунків і до цього тарифу. Зараз є сумніви, щодо економічної обґрунтованості даних тарифів. Важко оцінити, але якщо було 5, а стало 8 – це дуже великий ривок», – каже Пилипчук в ефірі Радіо Свобода.

Підвищення тарифів до 8 гривень, за словами експерта, призведе до обурення населення.

8 гривень зараз, я прогнозую, призведе до того, що стане більше «зайців»

«8 гривень зараз, я прогнозую, призведе до того, що стане більше «зайців». Люди просто не захочуть платити цю ціну і робитимуть все для того, щоб це обійти», – прогнозує Пилипчук.

Втім, зауважує експерт, це оголошення про підвищення тарифів до 8 гривень може бути елементом політичної гри.

«Можливо, це також є й політичний тиск: «давайте ми скажемо, що встановимо ціну 8 гривень, а потім встановимо 6 і підемо ніби на компроміс до людей», – припускає Пилипчук.

Хоча, за словами експерта, підвищення вартості проїзду в міському транспорті – неминуче явище, оскільки без цього Україні не вдасться створити якісний сервіс. А поки що результатів роботи влади в цьому напрямку Пилипчук не бачить.

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