Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Травень 2018, Київ 14:36
Суспільство

Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва. Яке ж економічне обґрунтування?

Із 14 липня вартість проїзду в міському транспорті Києва і метрополітені зросте до 8 гривень за разову поїздку і до 6,3 гривні за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою​. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Втім, експерти висловлюють сумніви щодо економічної обґрунтованості підвищення тарифів. Зокрема, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов зазначає, що ніхто не бачив розрахунків КМДА. А експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук припускає, що зростання вартості проїзду призведе до обурення населення.

Транспорт дорожчає вдвічі. Де межа обґрунтованих тарифів? | Ранкова Свобода. Частина 3
Embed
Транспорт дорожчає вдвічі. Де межа обґрунтованих тарифів? | Ранкова Свобода. Частина 3
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Колишній перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шевченко не бачить економічно обґрунтованих підстав для підняття тарифів на проїзд і вважає, що спочатку владу повинна забезпечити нормальний транспортний рух.

Яке ж економічне обґрунтування? Просто підняти для того, щоб зняти напруження?
Василь Шевченко

«Влада забезпечує рівномірний рух робочої сили жителів міста Києва, приміських населених пунктів – і, відповідно, всі вони мають можливість за оптимальну якусь суму рухатися на свої робочі місця та додому, достатньо комфортно. І це є головне пріоритетне завдання. А потім вже ми переходимо до того, скільки може бути. Якщо ж брати так, як зараз питання звужене, що ми просто піднімаємо, тому що економічно обґрунтовано, тут в мене як в експерта виникають питання. Яке ж економічне обґрунтування? Просто підняти для того, щоб зняти напруження?», – вважає Шевченко.

Вартість проїзду в Києві зросте до 8 гривень – думки киян (опитування)
Embed
Вартість проїзду в Києві зросте до 8 гривень – думки киян (опитування)

No media source currently available

0:00 0:01:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Можливо, підняття тарифів і є економічно обґрунтованим, але проблема в тому, що розрахунків ніхто не бачив, зазначає експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Проблема в цьому подорожчанні, наскільки правильно розрахована собівартість перевезень
Дмитро Беспалов

«Коли підвищують тарифи, ми ніколи не бачимо адекватних, обґрунтованих розрахунків підвищення тарифів. Тобто, ми бачимо тільки те, що в прес-релізах написано: «собівартість дорівнює 6 гривень 30 копійок», наприклад, от на даний момент написали. Але ми не бачимо розрахунку, як ці 6 гривень 30 копійок виходять. Ми знаємо, що, наприклад, в розрахунок собівартості перевезень входить такий важливий показник, як пасажиропотік. І от питання: невже для того, щоб розрахувати собівартість, заміряли пасажиропотік. Проблема в цьому подорожчанні – наскільки правильно розрахована собівартість перевезень», – зазначає Беспалов.

Київській міській держадміністрації варто було б публічно показати розрахунки нового тарифу, вважає експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук.

«Якщо вони публічно, прозоро покажуть (розрахунки – ред.), у нас тоді буде більше довіри до цих розрахунків і до цього тарифу. Зараз є сумніви, щодо економічної обґрунтованості даних тарифів. Важко оцінити, але якщо було 5, а стало 8 – це дуже великий ривок», – каже Пилипчук в ефірі Радіо Свобода.

Підвищення тарифів до 8 гривень, за словами експерта, призведе до обурення населення.

8 гривень зараз, я прогнозую, призведе до того, що стане більше «зайців»
Ярослав Пилипчук

«8 гривень зараз, я прогнозую, призведе до того, що стане більше «зайців». Люди просто не захочуть платити цю ціну і робитимуть все для того, щоб це обійти», – прогнозує Пилипчук.

Втім, зауважує експерт, це оголошення про підвищення тарифів до 8 гривень може бути елементом політичної гри.

«Можливо, це також є й політичний тиск: «давайте ми скажемо, що встановимо ціну 8 гривень, а потім встановимо 6 і підемо ніби на компроміс до людей», – припускає Пилипчук.

Хоча, за словами експерта, підвищення вартості проїзду в міському транспорті – неминуче явище, оскільки без цього Україні не вдасться створити якісний сервіс. А поки що результатів роботи влади в цьому напрямку Пилипчук не бачить.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG