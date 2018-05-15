«Київський метрополітен»: пільги на проїзд в метро для 23 категорій населення залишаються

У «Київському метрополітені» заявляють, що після подорожчання усі пільги на проїзд в метро для 23 категорій населення будуть збережені. Про це заявив керівник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський.

За його словами, для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних та на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на 50 поїздок.

За даними підприємства, щодня київським метро користуються 1,5 мільйона пасажирів.

Раніше у КМДА повідомили, що «Київський метрополітен» запроваджує нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 гривень), 14 поїздок на 7 днів (за 104 гривень) та 30 поїздок 15 календарних днів (за 210 гривень). При цьому продовжує діяти система знижок при поповненні безконтактних карток у метрополітені – наприклад, при поповненні картки одноразово на 50 поїздок вартість однієї поїздки становитиме 6,5 гривень.

У Києві з 14 липня вартість проїзду у міському транспорті зросте до 8 гривень – за разову поїздку або до 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком (безконтактною карткою).