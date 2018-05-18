Проїзд у транспорті: влада вирішила почути думку киян про зростання цін

Київська міськдержадміністрація (КМДА) оголосила, що з 17 травня до 3 червня проводить громадське обговорення проекту розпорядження про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень.

Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА, йдеться в повідомленні.

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Станом на 11:30 18 травня на користь підвищення цін у транспорті висловилися двоє учасників обговорення, проти – 37. Пізніше сторінка, на якій серед зареєстрованих на офіційному веб-порталі КМДА користувачів відбувається обговорення, стала недоступною, з’явився напис про перевантаженість сервера і пропозиція спробувати увійти пізніше.

Крім того, влада Києва заявляє, що планує провести зустріч із громадськістю, про час і дату якої повідомлять додатково.

Раніше київська влада повідомила, що з 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці України зросте до 8 гривень – за разову поїздку або до 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком (безконтактною карткою). Водночас у «Київському метрополітені» заявили, що після подорожчання усі пільги на проїзд в метро для 23 категорій населення будуть збережені.

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, що підвищення ціни пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища.