З 1 листопада в київському метро не буде жетонів

Київський метрополітен повідомляє, що повністю виведе жетони з обігу з 1 листопада цього року.

«207 днів! Стільки залишилося до повного виведення жетонів у київському метро. Останній день користування – 31 жовтня. Далі – тільки електронні засоби оплати… Хто платить карткою метро – економить вже, бо при поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн», – йдеться в повідомленні метрополітену у Facebook.

За повідомленням, від 1 листопада пасажири можуть користуватися для проїзду карткою метро, карткою киянина, електронним квитком, учнівським квитком для школярів. Пільгові категорії громадян мають надати оригінал документа на контролі.

Минулого місяця прес-служба Київського метрополітену повідомляла, що майже три четверті пасажирів київського метро вже не використовують жетонів.