Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих зросла до 85

В Мексиці кількість жертв вибуху на трубопроводі зросла до 85 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Хорхе Алькосер.

Він додав, що у лікарнях ще зостаються 58 людей. Він не уточнив, чи є серед них постраждалі, життя яких знаходиться під загрозою.

Трагедія сталася 19 січня у штаті Ідальго, за 85 кілометрів на північ від столиці країни Мехіко.

Витік із трубопроводу, як вважають, стався через нелегальне «врізання» в трубу. Коли сотні людей, зокрема діти, намагалися зібрати пальне у контейнери, стався вибух і почалася пожежа.

Що викликало займання – наразі невідомо.