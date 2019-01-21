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21 Січень 2019, Київ 06:13
Новини | Міжнародні

Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих зросла до 85

Кількість жертв вибуху зросла

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В Мексиці кількість жертв вибуху на трубопроводі зросла до 85 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Хорхе Алькосер.

Він додав, що у лікарнях ще зостаються 58 людей. Він не уточнив, чи є серед них постраждалі, життя яких знаходиться під загрозою.

Трагедія сталася 19 січня у штаті Ідальго, за 85 кілометрів на північ від столиці країни Мехіко.

Витік із трубопроводу, як вважають, стався через нелегальне «врізання» в трубу. Коли сотні людей, зокрема діти, намагалися зібрати пальне у контейнери, стався вибух і почалася пожежа.

Що викликало займання – наразі невідомо.

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