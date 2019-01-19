У Мексиці внаслідок вибуху трубопроводу загинули 66 людей

У Мексиці 66 людей загинули і 76 поранені в результаті вибуху трубопроводу. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на губернатора штату Ідальго.

Інцидент стався в ніч на 19 січня приблизно в 100 кілометрах на північ від Мехіко. У державній компанії Pemex, якій належить трубопровід, заявили, що катастрофа сталася через нелегальну «врізку» в трубу.

Представники компанії відстежили «врізку», на місце відправили військових. Однак вони не стали втручатися в викрадення палива, щоб уникнути проблем, – розповів міністр безпеки країни Альфонсо Дурасов місцевим ЗМІ.

Місце вибуху оточене військовими, там лишаються десятки обвуглених тіл, зазначає Reuters, їх вивчають судові експерти.