ЗМІ: у Росії розбився Мі-8, є дані, що вертоліт належав ФСБ

У Челябінській області Росії розбився вертоліт Мі-8, троє членів екіпажу загинули, повідомив агенції «РИА-Новости» представник екстрених служб.

«Під час планового польоту біля селища Прудний у Соснівському районі зазнав аварії в лісі вертоліт Мі-8», – сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, на борту було три члени екіпажу, вони загинули.

Як уточнив співрозмовник агенції ТАСС, цей вертоліт, за попередніми даними, належав ФСБ РФ. ТАСС повідомляє про чотирьох загиблих.