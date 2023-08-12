У Росії розбився винищувач Су-30

У Калінінградській області РФ під час виконання навчально-тренувального польоту розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув, повідомляють російські медіа з посиланням на Західний військовий округ (ЗВО).

«12 серпня при виконанні навчально-тренувального польоту в Калінінградській області зазнав аварії в безлюдній місцевості літак Су-30. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж літака загинув», – йдеться у повідомленні пресслужби ЗВО.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність.

На початку липня на Камчатці також під час навчального польоту зазнав аварії винищувач МіГ-31.