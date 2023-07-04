Росія: на Камчатці під час навчального польоту розбився МіГ-31

На Камчатці 4 липня під час навчального польоту зазнав аварії винищувач МіГ-31, повідомили у відділі інформації Тихоокеанського флоту Росії.

Доля екіпажу невідома, ведуться його пошуки. Як йдеться в повідомленні, аварія сталася над Авачинською затокою, літак був без боєкомплекту.

До цього про катастрофу російського МіГ-31 повідомляли у квітні. Тоді літак упав у Мурманській області РФ. Це сталося у безлюдному місці. Обидва льотчики катапультувалися.

Модель МіГ-31 була прийнята на озброєння армії СРСР 1975 року. Це перший радянський бойовий літак четвертого покоління, надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Призначений для знищення повітряних цілей у прикордонних та внутрішніх районах країни-противника. Одна з модифікацій цього літака, МіГ-31К, є носієм надзвукових ракет «Кинджал», якими Росія атакує Україну.