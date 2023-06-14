У розвідці Британії заявили про «сплеск» тактичних бойових вильотів авіації РФ

За останні два тижні спостерігається сплеск тактичних бойових вильотів російської авіації, особливо над півднем України, заявила розвідка Великої Британії.

«Це майже напевно стало відповіддю на повідомлення про активізацію наступальних операцій України, оскільки Повітряно-космічні сили Росії намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря», – йдеться в повідомленні, поширеному в твіттері Міністерства оборони Британії.

У розвідці заявили, що незважаючи на зростання, щоденна кількість вильотів залишається набагато нижчою, ніж пікова, що складала 300 щоденних місій на початку повномасштабної війни.

«Від початку вторгнення південь України часто був більш прийнятним для операцій російської авіації порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік Повітряно-космічні сили Росії збільшили використання зброї класу «повітря-поверхня», наприклад керованих авіабомб, які дозволяють штурмовикам залишатися далеко від своїх цілей», – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 13 червня, які є в розпорядженні проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебували щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. Двадцять із них з’явились на летовищі нещодавно – це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.