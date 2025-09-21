ЗМІ: MI5 вперше надасть британським депутатам рекомендації, як захиститися від шпигунства

Британська служба контррозвідки – MI5 – вперше опублікує рекомендації для депутатів парламенту, щоб допомогти їм захиститися від шпигунства та іноземного втручання, повідомляє The Sunday Times.



Служба інформуватиме всіх парламентарів та політичних співробітників – «особи високого ризику» – про зростаючу загрозу, з якою вони стикаються з боку ворожих держав, та запропонує різні захисні заходи. Очікується, що рекомендації попередять депутатів бути обережними щодо мотивів людей, яких вони наймають та з якими зустрічаються, а також ретельно подумати, перш ніж встановлювати контакти в соціальних мережах.



Як пише видання, поради, які представники служби безпеки сподіваються опублікувати протягом наступних кількох тижнів, ймовірно, також включатимуть розділ про закордонні поїздки та застережуватимуть, наприклад, від того, щоб залишати мобільні телефони та ноутбуки без нагляду в готельних номерах.



Рекомендації будуть опубліковані Національним управлінням захисної безпеки, громадським підрозділом MI5, і призначені для того, щоб бути «незалежними від держави». Однак чиновники чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, основна загроза іноземного втручання виходить з Китаю та Росії.



Політикам окремо рекомендується скористатися послугою, що надається Національним центром кібербезпеки (NCSC), філією Центру урядового зв'язку (GCHQ), яка попереджатиме їх про будь-яку шкідливу активність на їхніх електронних пристроях та попереджатиме, якщо вони намагатимуться отримати доступ до будь-яких сайтів із чорного списку.

The Sunday Times звертає увагу, що минулого тижня провалилася справа про шпигунство проти колишнього парламентського дослідника Кріса Кеша та науковця з Оксфордширу Крістофера Беррі, яких звинувачували у шпигунстві на користь Китаю. На користь обох чоловіків було винесено виправдувальний вердикт.



