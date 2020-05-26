У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8, кілька військових загинули

В російському регіоні Чукотка під час жорсткої посадки вертольота Мі-8 загинули четверо військових, повідомляють у вівторок російські державні ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, попередньою причиною падіння вертольота стали технічні проблеми. Вертоліт, який, за попередніми даними, тестували після ремонту, загорівся одразу після посадки.

Триває розслідування.

19 травня біля Москви також розбився військовий гелікоптер Мі-8. Вертольоти цієї моделі почали експлуатовувати на початку 60-х років минулого століття.