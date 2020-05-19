Росія: під Москвою розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Військовий гелікоптер Мі-8 розбився поблизу Москви в Росії, заявило російське Міністерство оборони 19 травня.

За даними відомства, багатоцільовий гелікоптер здійснював тренувальний політ, коли зазнав падіння в безлюдній місцевості за 20 кілометрів від міста Клін у Московській області близько о 20 годині за місцевим часом.

«Екіпаж гелікоптера загинув від поранень, отриманих в результаті жорсткої посадки», – заявляє російське міністерство.

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Влада Росії не уточнює, скільки людей були в екіпажі. Міністерство заявляє, що падіння сталося внаслідок технічної несправності.

7 травня російські державні медіа повідомили, що на території анексованого Росією Криму сталася аварійна ситуація із вертольотом Міноборони Росії, в результаті якої щонайменше троє людей постраждали, зокрема, одна людина загинула.