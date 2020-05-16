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16 травня 2020, Київ 18:36
Новини | Міжнародні

У Росії вирішили перенести мозаїку зі Сталіним із храму Міноборони у музей

Зображення Сталіна мало бути на панно з парадом Перемоги на Красній площі (фото ілюстраційне)

Мозаїку із зображенням радянського диктатора Йосифа Сталіна, яку планували розмістити в головному храмі Збройних сил Росії у підмосковній Кубинці, перенесуть у музей у парку «Патріот». Він розташований по сусідству з храмом, повідомив російському державному агентству «РИА Новости» голова Експертної ради РПЦ по церковному мистецтву, архітектурі й реставрації протоієрей Леонід Калінін.

Зображення Сталіна мало бути на панно з парадом Перемоги на Красній площі. Його зображення було на плакаті, який ніс красноармієць. Це викликало різкі суперечки в православному середовищі.

Чому Сталін – бренд Росії?
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Чому Сталін – бренд Росії?

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Голова синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, зокрема, висловив думку, що зображення Сталіна в храмі бути не повинно. Відкритий лист до патріарха Кирила з проханням прибрати зображення диктатора написали також православні діячі, відомі консервативними і монархічними поглядами. Після цього Сталіна на мозаїці замінили.

У тому ж храмі мала бути розміщена і мозаїка із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Вона також була знята, про її долю не повідомляють.

За оцінками правозахисного товариства «Меморіал», що близько 30 років займається збором архівних даних і спогадів, від репресій у сталінські часи безпосередньо постраждали не менше ніж 12,5 мільйонів жителів СРСР.

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