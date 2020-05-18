Австралійська поліція 18 травня пред'явила звинувачення студенту з Німеччини за проникнення в музей у Сіднеї. Чоловік через будівельні риштування проник до будівлі. Всю його екскурсію відобразили камери відеоспостереження. Молодий чоловік сфотографувався, засунувши голову в пащу черепа тиранозавра, неспішно оглянув останки стародавніх тварин. За даними поліції, порушник зник, прихопивши з собою ковбойський капелюх одного зі співробітників і картину з експозиції найстарішого на континенті музею. (Відео Reuters)