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19 травня 2020, Київ 00:18
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Все заради «селфі». Студент із Німеччини затриманий за «Ніч у музеї» в Сіднеї – відео

Все заради «селфі». Студент із Німеччини затриманий за «Ніч у музеї» в Сіднеї – відео
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Все заради «селфі». Студент із Німеччини затриманий за «Ніч у музеї» в Сіднеї – відео

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Австралійська поліція 18 травня пред'явила звинувачення студенту з Німеччини за проникнення в музей у Сіднеї. Чоловік через будівельні риштування проник до будівлі. Всю його екскурсію відобразили камери відеоспостереження. Молодий чоловік сфотографувався, засунувши голову в пащу черепа тиранозавра, неспішно оглянув останки стародавніх тварин. За даними поліції, порушник зник, прихопивши з собою ковбойський капелюх одного зі співробітників і картину з експозиції найстарішого на континенті музею. (Відео Reuters)

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