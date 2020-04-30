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30 квітня 2020, Київ 14:37
Новини | Міжнародні

У Росії перенесли відкриття «головного храму Міноборони», де є зображення Сталіна та Путіна

Мозаїка з зображенням президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу в «головному храмі Міноборони», Москва

У Росії перенесли урочисте відкриття споруди, яку неофіційно називають «головним храмом міністерства оборони». Це сталося через епідемію COVID-19, повідомляє російська агенція «Інтерфакс» та інші російські ЗМІ.

Співрозмовник агенції припустив, що «термін відкриття храму буде синхронізований із датою офіційного святкування» завершення бойових дій у Європі, тобто 24 червня або 3 вересня.

Серп, молот, Сталін, Путін та Ісус: у Москві завершують будівництво собору «до 75 річниці перемоги» – фоторепортаж
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Серп, молот, Сталін, Путін та Ісус: у Москві завершують будівництво собору «до 75 річниці перемоги» – фоторепортаж

Собор, зведення якого завершують у російській Москві на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, прикрашають пишним інтер'єром та суперечливими мозаїками

Раніше урочистості планувалися 6 травня 2020 року. Висота будівлі становить 95 метрів, будівництво обійшлося в шість мільярдів рублів (це понад два мільярди гривень).

Член ради з культури при патріархові РПЦ Леонід Калінін назвав прийнятним зображення президента Росії Володимира Путіна та інших чиновників у храмі на мозаїці на тему анексії українського Криму, а портрета радянського диктатора Йосипа Сталіна – на мозаїці із зображенням параду, який відбувся 24 червня 1945 року і був присвячений перемозі над нацистською Німеччиною.

Зовнішній вигляд будівлі
Зовнішній вигляд будівлі

Парад 9 травня в 2020 року не відбудеться через епідемію. Президент Росії Володимир Путін обіцяв, що урочистості відбудуться пізніше, але дату не називав.

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