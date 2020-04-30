У Росії перенесли відкриття «головного храму Міноборони», де є зображення Сталіна та Путіна

У Росії перенесли урочисте відкриття споруди, яку неофіційно називають «головним храмом міністерства оборони». Це сталося через епідемію COVID-19, повідомляє російська агенція «Інтерфакс» та інші російські ЗМІ.

Співрозмовник агенції припустив, що «термін відкриття храму буде синхронізований із датою офіційного святкування» завершення бойових дій у Європі, тобто 24 червня або 3 вересня.

Раніше урочистості планувалися 6 травня 2020 року. Висота будівлі становить 95 метрів, будівництво обійшлося в шість мільярдів рублів (це понад два мільярди гривень).

Член ради з культури при патріархові РПЦ Леонід Калінін назвав прийнятним зображення президента Росії Володимира Путіна та інших чиновників у храмі на мозаїці на тему анексії українського Криму, а портрета радянського диктатора Йосипа Сталіна – на мозаїці із зображенням параду, який відбувся 24 червня 1945 року і був присвячений перемозі над нацистською Німеччиною.

Парад 9 травня в 2020 року не відбудеться через епідемію. Президент Росії Володимир Путін обіцяв, що урочистості відбудуться пізніше, але дату не називав.