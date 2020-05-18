Слідчі мають докази причетності снайперів ФСБ Росії до обстрілів ЗСУ – Офіс генпрокурора

Слідчі з управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях проводять розслідування за фактом участі в обстрілах позицій Збройних сил України снайперів спецпідрозділу ФСБ Росії. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, розслідування ведеться за процесуального керівництва управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.

«Слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність до злочину групи снайперів центру спеціального призначення ФСБ РФ. Встановлюються повні анкетні дані громадян країни-агресора для їх ідентифікації та складання повідомлення про підозру, а також подальшого притягнення до відповідальності», – повідомили в ОГП.

Наразі проводяться необхідні слідчі розшукові дії й судові експертизи, допитуються свідки, йдеться в повідомленні.

«У рамках кримінального провадження, зареєстрованого у лютому 2020 року, встановлюються обставини загибелі військовослужбовця ЗСУ й отримання вогнепального поранення ще одним українським військовим внаслідок обстрілу снайперською групою позицій Збройних сил України у районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області», – повідомили в ОГП.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.