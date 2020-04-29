На Донбасі бойовик-снайпер поранив українського військовослужбовця – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що 29 березня внаслідок снайперського вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець зазнав бойового травмування.

«Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, від початку поточної доби бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» про вогневу активність з початку поточної доби не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.