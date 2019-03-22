Теніс: Світоліна та Цуренко стартують на турнірі в Маямі

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко сьогодні стартують у другому колі турніру Miami Open серії WTA Premier Mandatory.

Українки закриватимуть ігровий день на двох майданчиках. Цуренко зіграє проти Місакі Доі (Японія) п’ятим запуском на корті №8. Світоліна зустрінеться з китаянкою Ван Яфан шостим запуском на арені Butch Buccholz.

На обох кортах ігровий день почався о 17:00 за Києвом.

Напередодні ще одна представниця України Даяна Ястремська у матчі другого кола поступилася австралійці Ешлі Барті.